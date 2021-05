Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Roku Channel adicionará sua primeira rodada de shows Quibi em maio, anunciou Roku. Haverá 30 no lançamento.

Os programas serão rotulados como “ Roku Originals ” e estarão disponíveis para transmissão a partir de 20 de maio de 2021. Eles serão gratuitos nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, embora os anúncios sejam reproduzidos entre os episódios curtos. O primeiro lote inclui a sétima temporada de Reno 911 !, Chrissys Court (estrelando Chrissy Teigen) e Die Hart, de Kevin Hart, e o documentário de culinária Shape of Pasta. Eventualmente, a Roku planeja lançar 75 títulos Quibi em seu serviço.

A Roku anunciou em janeiro que licenciaria exclusivamente o Quibi e tornaria seus programas disponíveis no The Roku Channel, que pode ser acessado em dispositivos Roku, TVs inteligentes, aplicativos móveis e na web. No Reino Unido, está disponível nos dispositivos Sky Q e Now TV, bem como nos dispositivos Roku. Os programas de Quibi foram originalmente projetados para dispositivos móveis, mas você também pode acessá-los em aplicativos de TV e transmitidos para TVs compatíveis via AirPlay e Chromecast.

Assistir na TV significa que os programas não ficarão no retrato, como no app Quibi. E todo o conteúdo será transmitido em resolução de 1080p.

Escrito por Maggie Tillman.