Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Roku removeu o canal de TV YouTube de sua formação. Você não pode mais baixá-lo se ainda não o fez.

O canal ainda funcionará se já estiver instalado em seu dispositivo Roku , no entanto.

O YouTube TV é um serviço de streaming premium dos EUA, que oferece mais de 85 estações de TV sem a necessidade de um decodificador. Custa $ 65 por mês sem contrato anual e inclui espaço de armazenamento em DVR.

Mas ele foi retirado da loja do canal por Roku com um acordo de distribuição entre ele e o Google expirado.

Um novo acordo ainda não foi fechado, mas não parece bom, com Roku anteriormente acusando o Google de comportamento anticompetitivo: "O Google está tentando usar sua posição de monopólio do YouTube para forçar Roku a aceitar termos predatórios, anticompetitivos e discriminatórios que irão prejudicar diretamente o Roku e nossos usuários ", disse em um comunicado no início desta semana.

O YouTube normal continuará disponível no Roku e não será afetado.

Os assinantes do YouTube TV poderão continuar acessando o canal se já tiver feito o download. No entanto, novas assinaturas não podem ser feitas nele.

"[Roku está] dando um passo extra para continuar a oferecer aos assinantes acesso ao YouTube TV na plataforma Roku, a menos que o Google tome medidas que exijam a remoção total do canal", disse o documento.

Escrito por Rik Henderson.