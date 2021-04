HDR10 + agora compatível com Chromecast, Roku e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O formato de vídeo da Samsung, HDR 10+, é bem suportado por muitos dos principais fabricantes de TV (além da LG, por razões óbvias), mas não tanto pelos fabricantes de dispositivos de streaming.

Embora o suporte Dolby Vision seja bastante universal em dongles de streaming e decodificadores, o padrão rival HDR10 + tem estado ausente.

Isso agora está mudando. O Google anunciou que adicionará o formato HDR aos dispositivos Chromecast daqui para frente, enquanto a Roku já começou a incluí-lo em vários de seus próprios produtos - incluindo o Roku Express 4K +, Express 4K e Roku Ultra.

"O Google tem o prazer de se juntar ao número crescente de empresas que adotam o HDR10 + e trabalham com a HDR + Technologies LLC", disse o diretor de desenvolvimento de produtos do Google, Matt Frost (via FlatpanelsHD ).

Imaginamos o HDR10 + como um capacitador chave para o Chromecast com o GoogleTV e outras plataformas em desenvolvimento e esperamos ajudar nossos vários parceiros em toda a indústria a obter uma ótima experiência de HDR. "

Outros parceiros que entrarão na onda do HDR10 + incluem o serviço de streaming da Paramount, Paramount + . Atualmente disponível nas Américas do Norte e do Sul, o serviço passou a oferecer programação em HDR10 +. Sua própria série original, The Stand, é uma das estreias do longa.

Ainda vai demorar um pouco para o HDR10 + alcançar o Dolby Vision na adoção, mas esses anúncios mais recentes mostram que tudo está indo na direção certa.

Escrito por Rik Henderson.