Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roku seguiu vários provedores de conteúdo importantes no anúncio de sua própria programação Roku Originals para o Canal Roku.

A aquisição da plataforma de streaming de formato curto Quibi deu a Roku os direitos de muitos vídeos exclusivos, incluindo a programação feita por várias estrelas importantes. Eles agora serão chamados de "Roku Originals", em uma linha semelhante ao conteúdo encomendado e adquirido por empresas como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV e Sky.

“Estamos entusiasmados em apresentar este portfólio diversificado e premiado de entretenimento sob a marca Roku Originals", disse o vice-presidente de marketing de crescimento de engajamento de Roku, Sweta Patel. "É uma TV relevante, divertida e instigante que tem algo para todos dos melhores talentos de Hollywood, incluindo Anna Kendrick, Chrissy Teigen, Lena Waithe, Idris Elba, Kevin Hart e Liam Hemsworth. "

Haverá mais de 75 Roku Originals disponíveis em 2021 através do The Roku Channel, que incluirá uma dúzia de séries inéditas. A empresa também planeja lançar outro conteúdo exclusivo sob a nova marca no futuro.

O canal Roku é gratuito para visualização em dispositivos Roku , TVs Hisense Roku, além de caixas Now TV e Sky Q (no Reino Unido).

Os telespectadores dos EUA também podem acessar o canal Roku por meio de um navegador PC ou Mac.

Escrito por Rik Henderson.