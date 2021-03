Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Roku Channel iniciou sua primeira peça de programação original, apenas alguns meses depois de adquirir os direitos da biblioteca de Qubi, uma startup falhada.

A gigante do streaming adquiriu 75 programas no acordo com a Quibi , e a estreia, Cypher, estará disponível gratuitamente no dia 19 de março para os Estados Unidos e Canadá.

No entanto, embora seja um avanço considerável para Roku, a empresa notou que o programa é um programa licenciado, e não, em sua opinião, uma verdadeira programação original. Conforme relatado em fevereiro, no entanto, parece que Roku buscará desenvolver conteúdo interno mais cedo ou mais tarde.

De qualquer forma, o Cypher receberá um lançamento simultâneo exclusivo de sete episódios por meio do canal de publicidade da Roku, que, a partir do quarto trimestre de 2020, afirma poder atingir até 61,4 milhões de pessoas. Esse é um alcance de público que dobrou no ano passado.

Então, sobre o que é o Cypher? Bem, é estrelado por Martin Dingle Wall como um criptoanalista do FBI, que descobre uma lista de ocorrências dentro de um documento codificado que pertence a alguns vilões. Outros membros do elenco incluem Mary Helen Schmidt, Laren Gravitt, Brian Krause e Jaclyn Hales, com Tamer Mortada como produtor executivo e o show dirigido por Majdi Smiri.

Pode não ser o conceito mais original, com certeza, mas é o tipo de coisa que ajuda Roku a preencher a lacuna enquanto desenvolve alguns filmes e programas de TV internos.

E com seus concorrentes - incluindo Amazon, Netflix, Disney + e Apple - todos supervisionando algum tipo de produção interna, a programação original de Roku provavelmente será um fator chave em sua capacidade de igualar a concorrência no futuro.

Por enquanto, porém, é hora de se acomodar e assistir Cypher.

Escrito por Conor Allison.