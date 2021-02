Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roku aparentemente espera criar seu próprio conteúdo interno, incluindo programas de TV e filmes originais.

De acordo com uma recente lista de empregos compartilhada pela empresa no LinkedIn (via protocolo ), Roku mencionou que está procurando um advogado de produção para "trabalhar em sua expansão de conteúdo original", incluindo "produções episódicas originais e longas-metragens".

Atualmente, Roku não faz nenhuma programação original. Ela adquiriu o conteúdo da Quibi , além de ter o The Roku Channel, um serviço de streaming suportado por anúncios com acesso a programas de TV de terceiros, filmes e notícias ao vivo. Mas o próprio Roku ainda não entrou no negócio de produção de conteúdo.

Lembre-se de que os vários concorrentes de hardware de Roku, da Amazon à Apple, todos fazem seus próprios programas de TV e filmes originais. Também não vamos esquecer que praticamente todos os serviços de streaming, incluindo Netflix, Disney + e Hulu, também possuem braços de produção internos. Para melhor rivalizar com todos esses pesos pesados, Roku provavelmente vê a programação original como a próxima grande fronteira a ser conquistada.

Suspeitamos que Rokus está muito longe de anunciar qualquer coisa, considerando que está na fase de contratação de advogado de produção, mas ainda assim é empolgante. Também não está claro se este novo conteúdo será exclusivo para o canal Roku, mas vamos mantê-lo informado assim que aprendermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.