Teste Roku remoto recarregável, mas é necessário?

(Pocket-lint) - A Roku lançou um controle remoto recarregável para seus dispositivos de streaming.

Encontrado online pelo Redditor Kingtut206, o Roku Voice Remote Pro está disponível nos EUA por $ 29,99 como parte de uma "oferta por tempo limitado". Atualmente, está sendo oferecido como parte do programa de acesso antecipado do fabricante.

Além de uma bateria recarregável não removível - que carrega através de micro-USB - possui funcionalidade de voz sem as mãos, um modo de localização remota perdida, atalhos pessoais e escuta privada através de um conector de fone de ouvido.

Aparentemente, apenas 2.000 unidades estão disponíveis neste período de teste beta, mas, se for bem-sucedido, pode ser lançado em números mais significativos e em outras regiões - possivelmente incluindo o Reino Unido.

Com toda a honestidade, não temos certeza se realmente precisamos de outro dispositivo recarregável em nossas vidas. Economiza custos e é um pouco mais ecológico descartar as pilhas AAA normalmente usadas, mas já temos uma litania de aparelhos e aparelhos que precisamos carregar regularmente.

Além disso, depois de usar o Shield TV recarregável e os controles remotos da Apple TV, não há nada mais irritante do que querer assistir alguma coisa e descobrir que algo tão simples como um controle remoto não funciona porque não é carregado há algum tempo.

Portanto, embora outros possam achar que é um pouco mais útil, preferimos ficar com as baterias convencionais por enquanto. Pelo menos até que o carregamento sem fio seja incluído. Podemos ver isso funcionando no futuro, com um tapete de carregamento em um suporte AV.

Hmmmm, onde está o número do Sr. Roku? ..

Escrito por Rik Henderson.