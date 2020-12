Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você usa um dispositivo Roku e quer assistir a Mulher Maravilha 1984 quando ele for lançado no final deste mês, você está com sorte.

O serviço de streaming HBO Max finalmente chegará aos dispositivos Roku, a partir de 17 de dezembro de 2020 . Este anúncio segue a recente decisão da WarnerMedia de lançar todos os seus filmes de 2021 na HBO Max no mesmo dia em que estrearam nos cinemas. Wonder Woman 1984 é um daqueles filmes que estréia na HBO Max no mesmo dia em que é lançado nos cinemas em 25 de dezembro de 2020. Você pode ver a lista completa de filmes que chegam à HBO Max aqui.

Como um usuário Roku, tudo que você precisa fazer é instalar o aplicativo HBO Max em seus dispositivos de streaming, a menos que você já tenha o aplicativo HBO. Nesse caso, ele será atualizado automaticamente para o aplicativo HBO Max. HBO Max on Roku também funcionará com Roku Pay, então você pode assinar o serviço diretamente de sua conta Roku.

HBO Max não está disponível no Roku desde o lançamento do serviço de streaming no final de maio. Recentemente, chegou aos usuários de Amazon Fire TV e de tablets Fire. Ele também foi lançado parausuários do PS5 em 16 de dezembro de 2020 . Enquanto isso, os proprietários do Xbox Series X e Series S têm acesso ao HBO Max desde o lançamento, e o serviço está disponível no PlayStation 4 e no Xbox One desde que foi lançado no início deste ano. Então, ele teve um lançamento escalonado.

Escrito por Maggie Tillman.