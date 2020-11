O preço do Roku Streambar caiu para £ 99 no negócio da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A semana da Black Friday está aqui e há um desconto surpresa no Roku Streambar, um dos dispositivos mais recentes do streaming supremos.

O negócio reduz £ 30 o preço do Streambar, baixando o preço para £ 99 em muitos varejistas - mas tão baixo quanto £ 94,99.

squirrel_widget_2694174

O Roku Streambar procura resolver o problema que as TVs mais antigas enfrentam, adicionando conectividade para todos os serviços de streaming que você deseja, em um pacote que também oferece uma barra de som compacta. Isso significa que você obtém ótimo conteúdo e ótimo áudio de uma única caixa - uma atualização de TV simples e eficaz para seu quarto, dormitório ou segunda TV.

O Streambar oferece todos os serviços que outros dispositivos Roku oferecem, incluindo AirPlay 2, Google Cast e Spotify Connect, além de atuar como um alto-falante Bluetooth, se você quiser. A qualidade do som é ótima, assim como a estabilidade do streaming, com conexões HDMI e óticas para conectar à sua TV.

O Streambar não é o único dispositivo Roku com desconto - há uma ampla gama de reduções em muitos de seus dispositivos de streaming - e você pode verificar todas essas ofertas aqui .

Escrito por Chris Hall.