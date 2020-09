O novo Roku Ultra adiciona Dolby Vision e melhor Wi-Fi para 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Roku atualiza anualmente seu hardware no outono, e este ano não é diferente. Ela anunciou um Streambar e um novo Roku Ultra.

A última geração do streamer Ultra carro-chefe da Roku agora suporta Dolby Vision e o codec AV1. Outros recursos dignos de nota incluem melhor desempenho sem fio, com alcance 50% maior do que o modelo de última geração, e uma porta Ethernet para uma conexão com fio. Custa $ 99,99 nos EUA.

O Ultra se conecta ao Wi-Fi para fornecer os serviços de streaming pelos quais Roku é conhecido, cobrindo uma seleção completa de grandes sucessos como Netflix, Amazon Video, Disney +, Apple TV +, YouTube. O Ultra oferecerá 4K HDR e Dolby Atmos desses serviços de streaming também, se a sua TV suportar esses padrões.

Além do Roku Ultra, o Roku oferece outros reprodutores de mídia de streaming, incluindo o Ultra LT por US $ 79,99, o Streaming Stick Plus por US $ 49,99 (ou US $ 59,99 com o controle remoto para fone de ouvido), o Premiere por US $ 39,99, o Express Plus com controle remoto de voz por US $ 39,99, e o Express por US $ 29,99.

Confira nossa comparação dos streamers de Roku aqui .

O novo Roku Ultra estará disponível em meados de outubro de 2020. Você pode pré-encomendá-lo agora por $ 100 na Roku. Não está disponível no Reino Unido.

Escrito por Maggie Tillman.