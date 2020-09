A atualização do Roku adicionará compatibilidade com Apple AirPlay 2 e HomeKit

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roku anunciou que vai atualizar vários dispositivos para adicionar mais suporte para a Apple, com a inclusão do HomeKit e do AirPlay 2 .

A atualização é esperada "no final do ano" e será para "alguns dispositivos Roku 4K", então, embora não tenhamos todos os detalhes ainda, é uma progressão promissora que tornará a vida muito mais fácil para usuários de iPhone e iPad . Suspeitamos que ele cobrirá o Roku Streaming Stick + e o Roku Premiere, no mínimo.

O suporte para HomeKit significa que você pode habilitar coisas como o controle da Siri para o seu dispositivo Roku, enquanto o AirPlay 2 é talvez a maior oferta.

AirPlay 2 é o protocolo de transmissão da Apple, permitindo que você obtenha seu conteúdo do iPhone, iPad ou Mac e diretamente para seu dispositivo Roku . Para aqueles com dispositivos Roku compatíveis, isso significa que você pode transmitir conteúdo diretamente de seu telefone e visualizá-lo em sua TV.

Isso será ótimo para compartilhar fotos ou vídeos, ou assistir a conteúdo que não tem suporte na plataforma Roku.

O anúncio acontece no momento em que a Roku anuncia a nova Roku Streambar, uma barra de som compacta equipada com os serviços da Roku, oferecendo uma grande atualização de caixa única para sua TV, tornando-a inteligente e trazendo melhor áudio.

O Streambar estará disponível em outubro de 2020, suspeitamos que a atualização para trazer os serviços da Apple virá logo depois. Assim que tivermos uma lista completa de dispositivos suportados, avisaremos você.

squirrel_widget_168626

Escrito por Chris Hall.