Todos nós já estivemos nessa situação: você quer assistir algo alto na TV e seu colega de casa ou parceiro não quer ouvir todo esse barulho. Isso significa que você precisa assistir no seu telefone ou diminuir o volume e estragar sua diversão.

Felizmente, o recurso de audição privada do Roku é útil, permitindo que você desvie o áudio do seu Roku conectado à sua TV e ao seu telefone, o que significa que você pode ouvir com fones de ouvido de maneira simples e fácil.

Veja como fazê-lo funcionar.

Antes de tudo, o recurso depende do uso do aplicativo Roku no seu telefone ( Android , iOS ), portanto você precisará fazer o download e instalar no seu dispositivo.

Agora você está pronto para se conectar.

Verifique se o dispositivo Roku e o smartphone estão conectados à mesma rede Wi-Fi. Abra o aplicativo Roku no seu telefone e toque em "remoto" na parte inferior. O aplicativo Roku procurará dispositivos Roku na sua rede para que você possa selecionar o modelo ao qual deseja se conectar. Quando estiver conectado ao seu Roku, você terá controle remoto desse dispositivo por meio do aplicativo para smartphone. O nome do dispositivo estará na parte superior da tela. Toque no ícone de fone de ouvido na parte inferior da página para ativar a audição particular e toque em ok quando solicitado. O seu Roku confirmará a audição privada na sua TV e o ícone no aplicativo também será alterado.

Quando você seleciona algo para reproduzir no seu Roku, o áudio agora passa pelo seu telefone, e não pela TV.

Uma vez conectado, você pode usar os fones de ouvido que quiser com seu smartphone. Pode ser com fio ou você pode usar o fone de ouvido sem fio - desde que conectado ao áudio do telefone, você poderá ouvir a TV.

Você pode continuar controlando o seu Roku usando o aplicativo Roku no seu telefone ou pode usar o controle remoto Roku normal como faria normalmente, não faz diferença. Lembre-se de que, para aumentar o volume, você precisará aumentar o volume no telefone, e não na TV.

Há muita coisa acontecendo com o sistema de audição privada do Roku, separar o áudio e fazê-lo tocar em sincronia em um dispositivo diferente é um feito, mas funciona surpreendentemente bem. Na maioria das vezes, não tivemos problemas para conectar e ficamos satisfeitos com a qualidade do áudio, o que significa que podemos, por exemplo, assistir a um filme de ação na cama enquanto outra pessoa está dormindo.

No entanto, existem coisas que podem causar falhas neste sistema. Conexões Wi-Fi ruins são uma coisa. Os dispositivos Roku geralmente têm conexões Wi-Fi muito fortes, mas nem todos os smartphones, por isso é a primeira coisa a verificar se não está funcionando. Se o telefone desligar o Wi-Fi, o áudio retornará à TV.

Se você não conseguir fazê-lo funcionar, recomendamos tentar um telefone diferente - talvez alguém morando em sua casa para ver se o telefone está causando o problema.

Além disso, você pode encontrar alguma interferência. Novamente, recomendamos tentar primeiro um telefone diferente, além de fones de ouvido com fio, e não sem fio, apenas para garantir que isso não esteja causando o problema.

Se tudo estiver fora de sincronia (mas você pode ouvir o áudio), isso pode ser uma falha no seu dispositivo Roku, o que pode acontecer de tempos em tempos. Nesse caso, a melhor coisa a fazer é reiniciar o dispositivo Roku a partir do menu de configurações. Após uma reinicialização, você geralmente descobrirá que o áudio está novamente sincronizado.