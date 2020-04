Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Roku trouxe seu próprio canal gratuito para o Reino Unido.

O canal Roku está agora disponível em dispositivos Roku e TVs na Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, oferecendo mais de 10.000 filmes e programas de TV sem nenhum custo.

E, apenas no Reino Unido, as caixas Now TV e Sky Q também podem acessar o serviço através de um aplicativo dedicado.

Como seu equivalente nos EUA, que já existe há algum tempo, The Roku Channel é uma plataforma suportada por anúncios, o que significa que você não precisa pagar por uma assinatura. Você nem precisa fazer login com um perfil - basta iniciar o canal/aplicativo e assistir imediatamente.

A versão britânica do serviço tem muitos shows e filmes centrados no Reino Unido e ganhará mais no tempo.

Atualmente você pode encontrar Homes Under the Hammer, Skins e Fifth Gear na plataforma. Os filmes incluem Get Carter, The Wicker Man e Les Miserables.

“ Com o canal Roku, estamos facilitando para os consumidores encontrar grande entretenimento gratuito e fornecer valor adicional aos usuários Roku, agora titulares de dispositivos de TV e clientes Sky Q”, disse o vice-presidente de programação da Roku, Rob Holmes.

“ A visualização suportada por anúncios é uma das categorias de crescimento mais rápido em nossa plataforma e estamos entusiasmados em atender à demanda do consumidor por TV gratuita.”

Além do conteúdo para adultos, há uma seção para crianças e família do Canal Roku que apresenta shows com curadoria manual que são idade apropriado para crianças, com uma interface divertida e colorida e fácil de usar.

Você pode baixar The Roku Channel em seu dispositivo agora.