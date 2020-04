Roku adiciona canal de streaming StarzPlay a todos os dispositivos do Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora você pode fazer o download do canal StarzPlay em dispositivos Roku no Reino Unido.

Anteriormente disponível apenas como um canal complementar por meio de outros serviços, como Amazon Prime Video e Apple TV, por meio de um navegador de PC ou por um aplicativo móvel, o StarzPlay oferece uma grande variedade de programas nos EUA sob demanda. Geralmente, são programas disponíveis no canal de TV Starz, somente nos Estados Unidos.

As séries originais da plataforma incluem Castle Rock e os shows do Universo DC, Doom Patrol e Pennyworth.

Ele também hospeda uma série de filmes, incluindo alguns dos filmes de Saw, comédias clássicas, como Tootsie e Ferris Buellers Day Off, além de uma variedade decente de thrillers e romcoms.

Uma assinatura do StarzPlay custa £ 4,99 por mês no Reino Unido, mas também há um período de avaliação gratuita de 7 dias para você verificar primeiro seus produtos.

"O Starz é um destino popular de entretenimento na plataforma Roku nos EUA e estamos empolgados em oferecer seu conteúdo premium aos usuários do Roku no Reino Unido por meio de seu serviço internacional de streaming", disse a diretora de distribuição de conteúdo da Roku, Yulia Poltorak.

"O StarzPlay é um ótimo destino para os consumidores, assistindo a filmes populares e produções originais, como Spartacus e The Spanish Princess".

O canal Roku agora também está disponível no México, com uma assinatura que custa US $ 3,99 por mês.