Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Roku anunciou uma atualização de software para dispositivos de streaming existentes e novos e TVs Roku que adicionam suporte ao Alexa e ao Google Assistant.

O Roku OS 9.3 começará a ser lançado nas "próximas semanas" e traz vários outros novos recursos, além do controle de assistente inteligente.

A função de voz no próprio Roku foi aprimorada com um mecanismo de reconhecimento mais natural. Agora ele entenderá uma seleção de controles de reprodução de mídia, ativará a pesquisa por voz por citações de filmes e permitirá que você use frases mais naturais, como "Quero assistir ...".

Existem alterações em segundo plano que melhoram a velocidade dos tempos de inicialização, a capacidade de resposta da tela inicial e os tempos de inicialização mais rápidos para muitos canais.

E o Roku Mobile App também foi aprimorado, com novos recursos, incluindo uma barra de navegação para iniciar instantaneamente seus últimos canais visualizados.

No entanto, a adição do título é, sem dúvida, suporte para Alexa e Google Assistant, o que significa que você pode usar os alto-falantes ou dispositivos conectados compatíveis para controlar seu stick , caixa ou TV Roku .

Você pode pedir ao Alexa para lançar um canal no Roku, por exemplo. Ou o Google Assistant para mudar para HDMI 2 na sala Roku TV, digamos.

A atualização estará disponível em uma vasta gama de dispositivos Roku - praticamente todos os dispositivos, exceto os antigos legados dos EUA.

