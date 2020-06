Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Roku TV existe nos EUA há algum tempo, mas só chegou recentemente ao Reino Unido, oferecendo grande valor ao dinheiro e a conveniência de toda a conectividade Roku integrada, significando acesso a serviços como Apple TV + e Disney +.

Está disponível em vários tamanhos, todos com desconto, para que você possa economizar dinheiro se estiver comprando uma nova TV inteligente ou até uma segunda TV conectada. Está disponível nos tamanhos de 43 a 65 polegadas - e todos têm descontos na Argos.

O aparelho é inteligente, oferecendo compatibilidade com o controle de voz do Google Assistant e do Amazon Alexa - embora você precise de um dispositivo separado para a TV se comunicar com essas plataformas.

Ter o Roku embutido significa que você está obtendo uma das plataformas de streaming mais fáceis, além de todas as excelentes especificações que você normalmente esperaria. Esta TV é fabricada pela Hisense - conhecida por oferecer uma boa relação custo / benefício - suportando o Freeview Play e todos os canais de captura do Reino Unido, além dos melhores serviços de streaming (são necessárias sub-categorias).

Os descontos nessas TVs vão de 17 a 30 de junho em comemoração ao dia dos pais.

