(Pocket-lint) - O Roku oferece uma variedade de descontos para seus populares dispositivos de transmissão de TV, então você pode sair e pegar uma pechincha em todos os dispositivos Roku agora mesmo.

Há um desconto no Roku Express (2019) , até £ 16,99 com 43% de desconto . Ele tem um design ligeiramente ajustado em relação ao modelo de 2017 e tem um processador mais poderoso, então é mais rápido - mas é um pouco mais caro também. Ele ainda oferece apenas resolução de 1080p, mas a experiência é muito semelhante à do modelo de 2017.

O incrível Roku Streaming Stick + já está disponível por £ 34,24 (a partir de £ 59,99) . Esta é uma oferta muito mais interessante porque o Streaming Stick + é nosso dispositivo Roku favorito, oferecendo streaming de 4K HDR. Este é um grande desconto, um desconto total de £ 25 no preço normal de varejo.

Se você estiver procurando por um streamer 4K HDR antiaderente, o Roku Premiere é essencialmente o mesmo que o Roku Streaming Stick +, mas como um pequeno conversor. É tão poderoso, no entanto, e também tem um desconto de £ 26,59 - economizando 34% . Portanto, se você não conseguir obter o Stick +, o Premiere será uma alternativa perfeita.

Roku é uma ótima plataforma de streaming de mídia e esses descontos significam que a hora de comprar é agora!

Escrito por Rik Henderson.