Dicas e truques do Roku: domine seu reprodutor de mídia de streaming

(Pocket-lint) - Você adquiriu um reprodutor de mídia de streaming Roku e deseja saber seus recursos ocultos. Sem problemas.

Para ajudá-lo a obter o máximo do seu conversor, reunimos 21 coisas legais que você provavelmente não sabia que eram possíveis na plataforma Roku. Por exemplo, incluímos uma dica sobre como transmitir mídia local de seus dispositivos. Também mencionamos truques, como reorganizar os canais de streaming ou transformar a tela da TV em uma lareira crepitante.

Verifique todos abaixo.

Quando você adiciona canais, eles são organizados automaticamente por padrão na tela inicial. Mas você pode reorganizá-los como preferir. Com o controle remoto Roku, selecione o canal na seção Meus canais, depois Opções (*) e Mover canal.

O tema Roku padrão é um belo tom de roxo, mas se você quiser mudá-lo, vá em Configurações, depois em Temas e tente um dos outros temas gratuitos (incluindo grafeno, descafeinado, nebulosa ou Daydream). Também existem temas sazonais, para que possa celebrar as suas férias favoritas com o seu Roku. Roku também adicionou recentemente uma categoria Temas ao Roku Channel Store.

Como os temas, o Roku oferece protetores de tela extras nas configurações (Configurações> Protetor de tela). Você também pode ir para a categoria Protetores de tela na Loja de canais para obter ainda mais protetores de tela, como a lareira crepitante do Presto.

Cada jogador Roku vem com um controle remoto físico.

Mas se você o perder ou por qualquer motivo não quiser usá-lo, pode iniciar o aplicativo móvel Roku para Android ou iOS e usá-lo como um poderoso centro de controle Roku. Uma vez instalado em seu telefone, ele permite que você navegue, adicione e avalie canais. Você também pode usá-lo para inserir texto usando o teclado do seu próprio dispositivo ou transmitir conteúdo do seu dispositivo móvel. Funciona com todos os jogadores Roku.

Os Rokus mais novos têm um controle remoto físico com um microfone e um botão de pesquisa para pesquisa por voz. Você pode usar isso para localizar filmes, programas de TV, atores e diretores de quase 20 canais de streaming de destaque, incluindo Netflix, todos com sua voz.

Esse recurso também está disponível no aplicativo móvel Roku para Android e iOS e é compatível com todos os jogadores da geração atual . No aplicativo móvel Roku, selecione Pesquisar no menu e, em seguida, "Voz" para começar.

Aqueles de vocês com vários jogadores Roku em sua casa podem fazer login em sua conta Roku.com e renomear seus dispositivos, tornando mais fácil para você diferenciar seus jogadores ao usar o aplicativo móvel Roku ou transmitir da Netflix ou YouTube.

Você usa legendas ou legendas ocultas regularmente em todos os seus streaming? Roku o ajudará a evitar o problema de habilitá-los em cada aplicativo de streaming individual, permitindo que você faça isso apenas uma vez. Você pode fazer isso nas configurações do Roku (Configurações> Acessibilidade> Legendas).

Você já assistiu a um filme e não conseguiu entender o diálogo de um personagem devido ao resmungo? Pressione o botão de repetição e as legendas irão aparecer. Mas você tem que habilitar o recurso (Configurações> Acessibilidade> Legendas> "Reprodução instantânea").

Roku oferece canais além de serviços de streaming. Por exemplo, YouTubeTV , Sling e Hulu com TV ao vivo permitirão que você assista, pause e grave TV ao vivo (over-the-air via antena) em seu player Roku ou TV Roku.

Semelhante ao recurso AirPlay da Apple e ao Chromecast, o Roku permite que você espelhe coisas do telefone para a TV.

Isso fornece uma maneira fácil de espelhar vídeos, aplicativos, sites e muito mais de seu dispositivo para uma TV por meio de seu Roku, mas, infelizmente, o recurso é limitado a dispositivos Android (exceto dispositivos Pixel do Google) e computadores Windows 10.

Verifique as perguntas frequentes sobre espelhamento de tela do Roku para dispositivos Microsoft Windows e Android . Você também pode aprender mais sobre como começar com o espelhamento de tela do Roku em geral nesta página de suporte .

O aplicativo móvel do Roku (para Android ou iOS ) é carregado com recursos, como o Play On Roku, que permite transmitir músicas, fotos e vídeos salvos em seu telefone para o Roku. Basta clicar em “Play On Roku” no menu suspenso do aplicativo móvel e, em seguida, escolher o tipo de conteúdo que deseja transmitir. Lembre-se de que você pode usar outros aplicativos durante a transmissão, mas se estiver espelhando, tudo o que você vê na tela do telefone aparecerá na TV.

Alguns players Roku possuem uma porta USB para que você possa conectar uma unidade USB e reproduzir vídeos pessoais, músicas e arquivos de fotos armazenados na unidade. Você só precisa do canal Roku Media Player para fazer isso. O canal também permite reproduzir arquivos de um servidor DLNA em sua rede local. Saiba mais sobre quais arquivos o Roku Media Player suporta aqui .

O YouTube e o Netflix apresentam um botão de transmissão que permite enviar vídeos desses aplicativos para sua TV.

Baixe os aplicativos para o seu telefone, bem como para o seu Roku Player e, em seguida, toque no botão transmitir nos aplicativos móveis. Seus dispositivos devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi para que essa funcionalidade funcione, é claro.

Se você ficar sem espaço de armazenamento para canais em seu player Roku, você pode tentar inserir um cartão microSD no slot MicroSD na parte traseira da unidade. (Primeiro, verifique nosso guia sobre todos os diferentes jogadores Roku para ter certeza de que seu jogador possui um slot MicroSD.)

Ele só pode ser usado para armazenar informações de canal, permitindo que seu Roku carregue canais mais rapidamente. Não pode ser usado para armazenar arquivos de vídeo ou outro conteúdo. Quando o cartão é instalado, ele também é formatado automaticamente.

Você sabia que existem canais não oficiais que você pode instalar no player Roku?

Os canais privados podem não ser exibidos publicamente porque podem ter conteúdo adulto, ainda estão em beta ou talvez sejam um canal de terceiros não oficial para um serviço sem um aplicativo. Isso não significa que eles não valem a pena.

Twitch, o aplicativo popular que permite aos espectadores assistir a streams de jogos ao vivo, tem um canal privado para os usuários. Existem também canais privados que permitem transmitir televisão estrangeira, podcasts e filmes e programas de TV de domínio público. A única coisa é que você não consegue encontrar nenhum deles ao navegar na loja do canal, então você precisa instalá-los com um código ou link.

Por exemplo, o código para adicionar o aplicativo Twitch é TWITCHTV, que você pode inserir aqui . Canais privados são adicionados por meio do site da Roku. Entre na sua conta Roku e, em seguida, na página principal, selecione Adicionar canal com um código em Gerenciar conta. Você pode inserir o código de acesso ao canal e selecionar "Adicionar canal".

Se seu parceiro está dormindo na cama ao seu lado e você quer continuar binging, você pode simplesmente usar seus fones de ouvido.

O Roku Ultra possui um controle remoto que vem com um conector de fone de ouvido especial integrado no controle remoto. Se você não tiver esse modelo, pode simplesmente usar o aplicativo Roku no seu telefone e conectar seu par de fones de ouvido favorito dessa forma. Basta abrir o aplicativo Roku e ir para as configurações remotas. Certifique-se de que seus fones de ouvido estejam conectados e selecione o botão do fone de ouvido para iniciar a escuta privada.

Os dispositivos Roku funcionarão com os sistemas de som existentes, mas se você ainda não tiver uma configuração, o Roku oferece tudo de que você precisa para fazer um sistema de som surround decolar. A empresa oferece o Roku Soundbar , o Roku Wireless Subwoofer e os alto-falantes Roku Wireless . Os dispositivos funcionam juntos e são sem fio, mantendo sua sala de estar com uma aparência agradável e organizada.

Nós gostamos do Roku Soundbar. Ele se conecta à sua TV e oferece todo o streaming que você deseja de um dispositivo Roku normal.

Possivelmente, o melhor recurso da interface do Roku é o recurso de pesquisa universal.

Você pode usá-lo para pesquisar o filme ou programa que está procurando e ele lhe dirá em quais aplicativos está disponível, bem como quanto custa, incluindo se é gratuito. Você pode começar a notar os filmes disponíveis no The Roku Channel. O serviço de streaming frequentemente esquecido tem 10.000 filmes e programas aos quais você terá acesso apenas por ter um dispositivo Roku.

Você pode ter ainda mais controle de voz sobre seu Roku com o Google Assistente. Você só precisa de um dispositivo compatível com o Google Assistente, como um alto-falante Google Nest, para emitir comandos relacionados ao Roku para o Assistente.

Para começar, certifique-se de que seu Roku tenha a atualização mais recente e abra o app Google Home no seu telefone. Clique no sinal "+" no canto superior esquerdo. Selecione "Algo já configurado" e escolha Roku das marcas na próxima página.

De lá, você será direcionado para uma página da web do Roku e solicitado a fazer login e dar permissão para vincular seu Roku ao Google. Em seguida, você poderá pesquisar, pausar, reproduzir e muito mais apenas pedindo ao Google. (Para recapitular, é: Abra o Google Home> símbolo de mais no canto superior esquerdo> Algo já configurado> Faça login no Roku> e dê permissão para vincular ao Google.)

Semelhante ao Google Assistant, você pode conectar seu Roku ao Alexa e usar os controles de voz por meio do assistente da Amazon. É quase o mesmo processo. Abra o aplicativo Alexa em nosso telefone, clique no símbolo de mais no canto superior direito, escolha adicionar dispositivo no menu pop-up e, na próxima página, encontre Roku e habilite a habilidade Roku. Em seguida, você será levado a uma página do Roku para vincular sua conta.

Para recapitular, ele vai: abra o Alexa> selecione o símbolo de mais> Adicionar dispositivo> encontre o Roku> e entre e vincule a conta. Você também precisa de um dispositivo habilitado para Alexa, como um Amazon Echo, para emitir comandos relacionados ao Roku para Alexa.

Cansado do volume mudando drasticamente entre o seu programa e os comerciais que vão ao ar no meio?

Vá para Configurações> Áudio> Modo de volume> e selecione Nivelamento. Isso uniformizará os altos e baixos dos sons vindos de seu Roku. Há também um modo noturno que define o nível de volume do Roku quando ativado.

