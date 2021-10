Realme revela detalhes do Google TV Streaming Stick em 4K antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro stick de streaming do Google TV parece pronto para o lançamento, com o Realme compartilhando detalhes de um modelo 4K em um site de teaser antes do lançamento previsto para 13 de outubro.

A plataforma do Google TV foi revelada pela primeira vez na forma de um dongle Google Chromecast em outubro passado, embora, no ano seguinte, só tenhamos visto TVs rodando o serviço.

Os televisores Sony e TCL com Google TV tornaram a plataforma parte da experiência integrada, em vez de um complemento de stick de streaming., Naturalmente, enquanto os sticks de streaming lançados nesse período optaram por se manter na plataforma Android TV.

A Realme está mudando isso, porém, com o Google TV Streaming Stick de 4K representando o primeiro dispositivo desse tipo a ser lançado, além do já mencionado Chromecast. É também o primeiro a ser lançado na Índia, onde a plataforma ainda não é compatível.

Em termos de recursos, o stick oferecerá resolução de 4K a 60 quadros por segundo, suporte a HDMI 2.1 e HDR10 + e recursos de aplicativos como Netflix e Prime Video.

Os detalhes de preços ainda não são conhecidos, mas imaginamos que será uma marca bastante competitiva para atrair aqueles que querem impulsionar o perfil inteligente de sua TV sem, você sabe, realmente comprar uma nova TV.

Onde o stick Realme realmente é lançado também é um ponto de interrogação até a suposta data de lançamento de 13 de outubro. É provável que o foco do Realme seja na Índia, mas também pode acabar fornecendo aos da América do Norte e da Europa uma alternativa à opção oficial do Google.

Provavelmente teremos os detalhes oficiais em breve, então certifique-se de retornar assim que preenchermos os espaços em branco.