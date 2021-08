Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora você pode carregar o aplicativo Pokémon TV em seu Nintendo Switch para assistir a tudo que for Pokémon , incluindo episódios e temporadas completas dos longos desenhos animados.

Além disso: as melhores dicas e truques do Pokémon Go

O aplicativo de streaming de mídia lançado em 2010 por meio de um site oficial , então veio para Aplicativos Android e iOS em 2013 e, em 2019, foi lançado para smart TVs. Agora, Pokémon TV está disponível gratuitamente no Switch da Nintendo eShop . Para coincidir com este novo lançamento, o aplicativo Pokémon TV está anunciando uma categoria "Junior" que mostra a programação especificamente para os telespectadores mais jovens. Ele destaca e atualiza regularmente o conteúdo, como canções para cantar junto, versos infantis e muito mais.

O aplicativo Pokémon TV também oferece vídeos carregados com dicas e truques, transmissões competitivas de Pokémon, como Trading Card Game e competição de videogame, e centenas de episódios da série de anime Pokémon - incluindo algumas temporadas completas e especiais animados. Você pode aprender mais sobre o aplicativo abaixo.