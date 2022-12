Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O primeiro Homem-Aranha completo: o trailer do Spider-Verse foi lançado e mostra que haverá uma ninhada de ovos de Páscoa para ser vista no filme quando ele chegar no próximo verão.

Uma das quais é a versão da Insomniac do Homem-Aranha, criada especialmente para a série de jogos da PlayStation. Como em sua breve aparição no filme Spider-Man: No Way Home, ele pode ser visto no trailer entre uma faixa de Spider-Men de múltiplas dimensões.

Não se sabe se esta versão do Homem-Aranha, que apareceu pela primeira vez no jogo PlayStation 4 de 2018 e posteriormente no Spider-Man: Miles Morales follow-up e remasterização PS5, desempenhará um papel maior no novo filme. Independentemente disso, é um bom aceno para o universo separado criado pelo desenvolvedor para os jogos.

Ele certamente também aparecerá na seqüência da Insomniac, é claro. O Homem-Aranha 2 da Marvel também está planejado para um lançamento em 2023.

De volta ao filme e ao Homem-Aranha: Across the Spider-Verse chegará aos cinemas em 2 de junho de 2023. É a seqüência direta do incrível filme de animação, Into the Spider-Verse, estrelado por Shameik Moore como Miles Morales, Jake Johnson como Peter B. Parker, e Hailee Steinfeld como Gwen Stacy / Spider-Woman.

Foi um grande sucesso, incluindo a conquista do Oscar de Melhor Recurso Animado em fevereiro de 2019.

Escrito por Rik Henderson.