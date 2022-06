Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A série Horizon tem sido um novo participante soberbo no cânone dos videogames nos últimos anos, começando com o estrelante primeiro jogo, Horizon: Zero Dawn, em 2017.

Enquanto os jogos vão de força em força, a Netflix está alegadamente desenvolvendo uma adaptação televisiva de sua história - descubra todos os detalhes chave, aqui mesmo.

Nesta fase nada é oficial, e há todas as chances de que as coisas não se concretizem de uma maneira que o Horizon atinja a tela, mas o principal boato é que a Netflix está atualmente desenvolvendo um espetáculo baseado no Horizon Zero Dawn.

Isso os veria trazer a história de Aloy para a TV em formato streaming, e seria um bom presságio para o orçamento disponível para o programa, já que Netflix é um dos maiores gastadores nesta área quando precisa ser.

O gigante do streaming também tem um histórico comprovado quando se trata de assumir as franquias de videogame depois que atingiu o ouro na forma de The Witcher, que capitalizou a popularidade dos jogos com grande efeito. Tem também um exemplo mais recente sob a forma de Resident Evil.

Por enquanto, temos apenas um relatório de Deadline para continuar, mas vamos manter nossos ouvidos atentos no caso de mais boatos ou notícias começarem a aparecer.

Não temos sequer a confirmação oficial de que a Netflix está realmente trabalhando no programa, portanto uma data de lançamento está muito distante para a Horizon - não esperaríamos vê-la antes do final de 2023 neste momento, uma vez que ainda não começou a filmar ou mesmo qualquer pré-produção definitiva.

Se o relatório de Deadline for preciso, e é de fato a Netflix que está fazendo o Horizon show, então você está com sorte - isso torna a questão de como assistir (eventualmente) muito simples.

Tudo o que você precisará é de uma conta Netflix e independentemente de onde você esteja baseado que lhe dará acesso a seus programas originais, dos quais o Horizon parece ser um.

Se o programa de TV acabar se aproximando da história contada pela série de jogos, Horizon Zero Dawn estrelará Aloy em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade está lutando para sobreviver em um mundo dominado por máquinas sencientes.

Estes robôs tomam a forma da vida animal, com formas e tamanhos semelhantes aos dos dinossauros para enfrentar, e enquanto alguns são relativamente pacíficos, outros são predadores ferozes.

Como muitos dos problemas são as facções beligerantes que pontilham a paisagem, com diferentes tradições e religiões. Durante todo esse tempo, Aloy começou a descobrir pistas de como a humanidade caiu da graça, e como ela poderia ser capaz de combater uma ameaça que está crescendo o tempo todo.

Não entraremos em muito mais detalhes, pois não queremos estragar nada para aqueles que ainda não jogaram os jogos, mas Zero Dawn e Forbidden West oferecem um mundo futuro realmente rico e vibrante que se sente vivido e populoso enquanto permanece estranho e preocupante.

Se o programa conseguir capturar até mesmo metade desta atmosfera, oferecerá algo que poucas outras séries de TV podem igualar neste momento, embora suspeitemos que será necessário um monte de efeitos práticos e de computação gráfica para que tudo pareça certo.

Escrito por Max Freeman-Mills.