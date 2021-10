Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sony Pictures e PlayStation Studios lançaram o primeiro trailer do próximo filme baseado na série de jogos Uncharted.

Estrelado por Tom Holland como Nathan Drake e Mark Wahlberg como Sully, Uncharted chegará aos cinemas em 11 de fevereiro de 2022.

Pelo que podemos ver, ele apresenta alguns elementos do enredo de diferentes jogos da série - até mesmo cenários - mas haverá muitos novos também.

Certamente, embora a busca pelo tesouro de Sir Francis Drake pareça apresentar, há muito mais nisso: "Em um épico de ação e aventura que se estende por todo o mundo, os dois partem em uma perigosa busca pelo maior tesouro nunca encontrado enquanto também rastreiam pistas isso pode levar ao irmão há muito perdido de Nathan ", diz a sinopse oficial.

Como sabemos (alerta de spoiler), o irmão de Nathan não aparece até o quarto jogo - Uncharted 4: A Thiefs End .

Assim como o filme, uma coleção remasterizada de "Legacy of Thieves" com Uncharted 4 e The Lost Legacy será lançada para PlayStation 5 e PC no início de 2022.

Anunciado em setembro durante o evento PlayStation Showcase, ele apresentará visuais aprimorados, até 4K e rodando em 60 quadros por segundo.

Você ainda pode obter Uncharted: The Nathan Drake collection, que foi lançado para PS4 para jogar os três jogos originais no seu melhor também.

