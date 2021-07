Proprietários de PS5 ganham 6 meses de Apple TV + grátis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A segunda temporada do programa favorito dos fãs da Apple, Ted Lasso, está finalmente em liberdade para as pessoas aproveitarem e mergulharem, e qualquer um que tenha um PS5 pode assisti-lo gratuitamente.

A PlayStation anunciou que os proprietários do PS5 podem obter seis meses de acesso gratuito ao Apple TV + , a partir de qualquer momento no próximo ano.

A oferta terminará em 22 de julho de 2022, mas até lá funcionará quer você tenha uma conta existente do Apple TV + ou não, então não há problema aqui se você já usou uma versão de avaliação gratuita ou algo assim.

Também é simples de ativar, de acordo com as instruções do PlayStation:

Encontre o aplicativo da Apple TV usando a barra de pesquisa do console PS5 ou em “Todos os aplicativos” na seção inicial da guia Mídia.

Baixe e abra o aplicativo Apple TV e siga as instruções na tela.

Inicie sessão com o seu ID Apple ou crie um ID Apple se ainda não tiver um.

Obtenha waching.

É uma pena que isso só se aplique a jogadores que têm um PS5, então os usuários do PS4 são deixados de fora por enquanto, mas, novamente, é mais um incentivo para tentar pegar o console notoriamente difícil de encontrar da Sony.