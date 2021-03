PlayStation Store para matar compras e locações de filmes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de muitos anos vendendo e alugando filmes digitais e programas de TV por meio de consoles PlayStation , a Sony está fechando o serviço.

A partir de 31 de agosto de 2021, os usuários não poderão mais comprar ou alugar filmes e séries através do PlayStation 4. A PlayStation Store não oferecerá mais vendas de vídeos digitais a partir dessa data.

O motivo dado é que os proprietários de console preferem serviços de streaming por assinatura em vez de conteúdo pago: "Vimos um tremendo crescimento de fãs do PlayStation usando serviços de streaming de entretenimento baseados em assinatura e anúncios em nossos consoles. Com essa mudança no comportamento do cliente, decidimos para não oferecer mais compras e aluguel de filmes e TV através da PlayStation Store ", disse a chefe de negócios de vídeo da SIE, Vanessa Lee.

Além do aumento contínuo da popularidade dos serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV + e Disney +, o PS5 pode reproduzir Blu-rays 4K Ultra HD - o primeiro console PlayStation a fazer isso. Os puristas do AV preferem muito mais a qualidade de uma cópia de disco a um equivalente digital.

Os proprietários de PS4 ainda podem comprar ou alugar filmes e programas até 31 de agosto. Após esse período, você sempre pode fazer o mesmo por meio do Amazon Prime Video ou Apple TV se ainda quiser assistir a um conteúdo pago único.

Na verdade, esta é a única opção disponível para proprietários de PS5 (através do próprio console.

Também é importante observar que sua biblioteca existente de filmes e programas de TV pagos continuará disponível para você, mesmo após a data limite.

"Os usuários ainda podem acessar o conteúdo de filmes e TV que compraram na PlayStation Store para reprodução sob demanda em seu PS4, PS5 e dispositivos móveis", acrescentou Lee.

Escrito por Rik Henderson.