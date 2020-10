O primeiro olhar do filme Uncharted mostra o Homem-Aranha como Nathan Drake

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O muito atrasado filme de Uncharted está agora em plena produção e a primeira imagem oficial já foi publicada. Mostra Tom Holland como o protagonista Nathan Drake - tendo sido postado no Twitter por ele mesmo - e temos que dizer que ele parece perfeito.

Na verdade, a voz de Nathan Drake nos jogos, Nolan North, concorda. Ele postou um tweet depois de ser convidado para uma visita ao set que deu à estrela do Homem-Aranha: Homecoming um grande polegar para cima.

O filme Uncharted se passa antes do primeiro jogo - Uncharted: Drakes Fortune - e detalha como um jovem Drake conhece e faz amizade com Sully (interpretado por Mark Wahlberg no filme).

Nós vimos algo de suas trocas iniciais nos jogos anteriores - em Uncharted 3 - mas o filme possivelmente alterará os detalhes um pouco, já que Drake era muito jovem naquela sequência jogável.

Também estrelando no filme estão Antonio Banderas, Tati Gabrielle do The 100s e Sophia Ali como a favorita dos fãs, Chloe Frazer.

O diretor é Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) com um roteiro de Matt Holloway e Art Macum, que trabalharam nos roteiros de Homem de Ferro, Transformers: O Último Cavaleiro e Justiceiro: Zona de Guerra.

Atualmente, está programado para lançamento em 16 de julho de 2021 - permitindo a pandemia.

Escrito por Rik Henderson.