Philips lança novas opções de OLED+ e Mini LED na IFA 2022

(Pocket-lint) - A Philips começou muito bem na IFA 2022 em Berlim com o lançamento de uma linha de novas TVs Ambilight, incluindo as opções OLED+ e Mini LED, lançando sua linha de modelos emblemáticos.

A linha é liderada pelo OLED+937, que estará disponível em variantes de 65 e 77 polegadas, e que ostenta a última geração de processamento de imagem AI da Philips.

Bowers & Wilkins estão por trás do design de som da TV, que tem seu próprio suporte de canal 5.1, embora imaginemos que ela ainda brilhará melhor quando emparelhada com um sistema surround completo.

Uma opção de especificação ligeiramente inferior também está disponível na forma do OLED+907, que também virá em tamanhos menores: 48, 55 e 65 polegadas estarão disponíveis, para aqueles de nós com salas um pouco mais normais.

Tanto o 937 como o 907 também possuem um conjunto de características de jogo, incluindo suporte para VRR e para taxas de atualização de 120Hz, permitindo um jogo mais suave no PS5 e no Xbox Series X.

No lado do Mini LED das coisas, a Philips mostrou o já anunciado PML9507, que pode não ser super custo-efetivo agora, mas oferece uma imagem absolutamente surpreendente graças à sua nova tecnologia.

Todos estes modelos também estão incluídos no que a Philips chama de Ambilight Next Generation, um passo à frente para sua tecnologia de retroiluminação que deve ser mais precisa do que nunca, pois acompanha a ação na tela.

Um novo modo Aurora também permitirá que você crie seqüências pré-fabricadas para serem reproduzidas se você quiser um fundo imersivo para uma festa ou qualquer outro motivo, o que também soa divertido.

Escrito por Max Freeman-Mills.