Philips pode passar do Android para o Google TV no próximo ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As TVs Philips na Europa há muito tempo apresentam a Android TV como a plataforma de TV inteligente preferida, mas isso pode mudar em breve. Um novo relatório sugere que, a partir de 2023, eles poderão apresentar o Google TV.

Embora não seja muito diferente no conteúdo que oferece, o Google TV tem uma interface de usuário mais organizada. Ele também adicionará a capacidade de atribuir diferentes perfis de usuário em breve - tendo atrasado o lançamento da atualização de software no final do ano passado.

Atualmente, o software pode ser encontrado no Chromecast com o dispositivo de streaming Google TV e em televisores selecionados da Sony e TCL, mas atualmente não é tão prevalente quanto o Android TV.

No entanto, a TP Vision - fabricante de TVs Philips na Europa e em outros países fora dos EUA - disse ao FlatpanelsHD que poderia fazer a transição no próximo ano: "O Google TV e o Android TV têm muitas semelhanças e vemos isso como uma transição gradual, para acontecer uma vez que testamos completamente o novo formato", disse em um comunicado.

"Provavelmente mudaremos para o Google TV para nossos modelos de 2023, mas enquanto isso continuaremos atualizando nossa oferta de Android TV e introduzimos recentemente uma interface de usuário atualizada usando navegação baseada em guias".

As TVs Philips para 2022 terão o Android 11.

Escrito por Rik Henderson.