(Pocket-lint) - A TP Vision anunciou sua primeira TV OLED da marca Philips a usar o novo e mais brilhante painel OLED EX da LG Display.

O Philips OLED807 também vem com o mais recente processamento de imagem de 6ª geração P5 AI da empresa, Ambilight de quatro lados aprimorado e compatibilidade aprimorada com IMAX.

Ele estará disponível em quatro tamanhos: 48, 55, 65 e 77 polegadas. E os jogadores ficarão felizes que as portas HDMI 2.1 suportarão eARC, taxas de atualização variáveis (VRR) de 40Hz a 120Hz e uma largura de banda total de 48Gbps (444, 12 bits).

FreeSync Premium e G-SYNC também são suportados, enquanto os modos Auto Game e Auto Low Latency garantem que ele sempre selecione as configurações corretas ao jogar.

Uma nova barra de jogo na tela permite que os usuários também ajustem através de um menu simplificado.

O painel OLED EX foi anunciado pela LG Display durante a CES 2022. Ele usa compostos de deutério combinados com algoritmos para melhorar a estabilidade e a eficiência de cada diodo orgânico emissor de luz e, portanto, é capaz de ter um brilho até 30% maior do que um display OLED padrão.

O Philips OLED807 usa este e o processador de 6ª geração P5 AI para criar as melhores imagens HDR da marca até agora.

Assim como no 806 de 2021, o 807 suporta Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+ e HDR10+ Adaptive, além de adicionar a certificação IMAX Enhanced mencionada acima.

O áudio também foi aprimorado este ano, com um sistema de som 2.1 integrado de 70W mais potente. Também é compatível com DTS Play-Fi.

O preço e a disponibilidade ainda não foram anunciados.

Escrito por Rik Henderson.