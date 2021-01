Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips está lançando o Ambilight de quatro lados para séries de TV além de seus modelos principais este ano, incluindo os modelos OLED 806 e 856 recentemente anunciados da Philips.

Ambas as TVs também virão com o novo Philips P5 AI Intelligent Picture Engine, enquanto a 806 adiciona um modelo superdimensionado de 77 polegadas pela primeira vez.

Essencialmente separadas por seus suportes, as TVs OLED da série 800 são 4K e compatíveis com uma ampla gama de formatos HDR - incluindo Dolby Vision e o mais recente padrão HDR10 + Adaptive, que altera a assinatura HDR dependendo da iluminação ambiente da sala. O Modo Cineasta também estará disponível para fazer com que os filmes tenham a aparência desejada pelo diretor.

As TVs são capazes de taxas de atualização de 120 Hz - em 4K - portanto, são ideais para jogadores de próxima geração e a tecnologia de taxa de atualização variável (VRR) está disponível em duas das quatro entradas HDMI. O modo de baixa latência automática (ALLM) também retorna.

Dolby Atmos é compatível, assim como HDMI eARC para conexão automática a um sistema de som habilitado. E os conjuntos são compatíveis com DTS Play-Fi, portanto, podem ser conectados a alto-falantes sem fio.

Cada uma das TVs vem com um sistema 2.1 de 50W integrado.

O novo processamento de imagem P5 AI inclui as medidas anti-queima de tela inteligentes introduzidas nos modelos de ponta no ano passado. Isso reduz os problemas de retenção de imagem causados por logotipos estáticos e menus e texto na tela.

O Philips OLED 856 estará disponível em 55 e 65 polegadas, enquanto o OLED 806 virá em tamanhos de tela de 48, 55, 65 e 77 polegadas.

Preço e disponibilidade ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.