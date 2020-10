Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você tem olhado para o seu velho aparelho de TV com ressentimento nos últimos meses, esperando o fechamento de negócios, a Philips tem a economia para você.

Como parte do Amazon Prime Day, a empresa está oferecendo descontos incríveis em suas linhas PUS7304 e PUS6814, com um modelo tendo uma redução de até 60%. O 4K UHD PUS7304 de 55 polegadas foi descontado tanto quanto qualquer TV que vimos até agora este ano, com o preço pedido caindo para £ 455 de um elevado £ 1.150.

As TVs podem muitas vezes ser uma das áreas de eletrônicos com maior desconto quando se trata de Amazon Prime Day e Black Friday, mas uma economia de £ 695 ainda é muito rara - pega essa escolha de ponta e a traz bem no meio faixa de preços de nível.

Então, se isso agora está em seu orçamento, o que exatamente você receberá com o gasto? Bem, se você optar pelo PUS7304 2019/20, poderá sentar e apreciar a resolução 4K UHD, HDR 10+ e som Dolby Atmos, com o mecanismo de imagem perfeita P5 da Philips conduzindo a experiência. Os visuais também não param por aí, com o Ambilight projetando as cores da tela na parede atrás em tempo real.

Para quem gosta de controle de voz, este modelo também pode ser controlado por Alexa, com Android TV também a bordo para fornecer aos usuários uma interface bacana para seus aplicativos e entretenimento.

E se o tamanho de 55 polegadas é um pouco demais para a sua sala de estar, o PUS7307 vem em variações de 43 polegadas (£ 385, reduzidas de £ 500) e 50 polegadas , bem como uma versão gigantesca de 65 polegadas .

Como mencionamos, a gama PUS6814 também terá descontos, com o modelo de 65 polegadas (£ 625, abaixo de £ 800) e a variante de 50 polegadas (£ 389, abaixo de £ 500) ambos disponíveis com um preço muito razoável .

Escrito por Conor Allison.