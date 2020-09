Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TP Vision lançou oficialmente um novo modelo de TV OLED da Philips para a segunda metade de 2020.

O Philips OLED + 935 não só substitui a TV 934 do ano passado, como a aprimora em várias áreas importantes.

Para começar, ele roda no mesmo P5 de quarta geração com processamento de imagem AI encontrado no 805/855 lançado no início deste ano. Isso significa que ele não apenas usa as tecnologias de aprimoramento de imagem diferentes e mais avançadas desenvolvidas para os aparelhos de última geração deste ano, como também usa o aprendizado de máquina para alguns de seus aprimoramentos.

Uma nova tecnologia introduzida com o 935 também reduz bastante a queima de tela - um problema que pode ser associado a TVs OLED.

A tecnologia avançada de detecção de logotipo reconhece logotipos de canais na tela, interfaces de usuário de jogos e outros conteúdos estáticos e usa mapeamento de zona inteligente para reduzir o brilho apenas no próprio logotipo. O brilho reduzido é conhecido por reduzir o burn-in de OLED.

Isso, afirma a equipe de TV Philips, reduz cerca de 95% dos problemas de queima de OLED padrão.

O Philips OLED + 935 também vem com um sistema de som Bowers & Wilkins aprimorado sob o aparelho. O sistema é multi-alto-falante e funciona em uma configuração 3.1.2, com tecnologia tweeter-on-top para renderizar com precisão um áudio mais brilhante. Isso decorreu da TV 984 super high-end do ano passado. Existem também duas unidades de driver de elevação Dolby Atmos

Há Ambilight de quatro lados no modelo deste ano, além do modo Filmmaker e um novo modo puro cinema que elimina a tecnologia de dejudder para apresentar os filmes no seu melhor.

O Philips OLED + 935 é uma TV 4K HDR, compatível com Dolby Vision e HDR10 +. Ele também tem a Android TV como plataforma inteligente.

Ele estará disponível em tamanhos de tela de 48, 55 e 65 polegadas, com preços de £ 1.800, £ 2.000 e £ 2.700, respectivamente. Os modelos de 55 e 65 polegadas estarão disponíveis neste mês, setembro, com a TV de 48 polegadas seguindo em outubro.

Escrito por Rik Henderson.