Ofertas incríveis da TV 4K HDR da Philips: economize mais de £ 100

Existem algumas grandes promoções nas TVs Philips na venda de verão da Amazon, especialmente hoje.

No final do dia, a Amazon descontou três TVs LED Philips HDR 6814 4K em até £ 140 - isso significa que você pode comprar uma TV HD HD 4K de 55 polegadas com Ambilight por apenas £ 459 .

Se uma TV de 55 polegadas for muito grande para você, o negócio também inclui a TV LED Philips 50PU6814 4K HDR e a Philps 43PU6814.

O equipamento de 50 polegadas está disponível por apenas £ 419 - reduzido de £ 500.

O modelo de 43 polegadas caiu para £ 379 a partir de um preço sugerido de £ 449.

Todas as três TVs vêm com a plataforma Saphi Smart TV da Philips, que inclui todos os aplicativos de streaming que você pode querer - como Netflix, Amazon Prime Video e BBC iPlayer. Eles também suportam os padrões HDR10 + e Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, se você deseja um som melhor em geral ou para conectar a TV a um sistema de som ou barra de som compatível.

O assistente de voz Alexa da Amazon está embutido, para que você possa controlar sua TV usando comandos vocais.

Além disso, o Ambilight de três lados lança luz colorida ao redor da TV que corresponde ao que está na tela, tornando a experiência mais imersiva.

Se qualquer uma das três opções lhe agradar, é melhor que você seja rápido, o acordo dura apenas hoje, segunda-feira, 6 de julho de 2020.