TVs da série Philips OLED800 disponíveis no Reino Unido a partir de julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em janeiro, antes que o mundo fosse um pouco para os lados, a Pocket-lint visitou Amsterdã para ver a mais recente linha de TVs OLED da Philips .

Demos uma olhada antecipada no Philips OLED805, OLED855 e OLED865 (uma leve variante de varejo no 855) e em cada conjunto aprimorado, P5 Picture Engine de quarta geração com AI, e ficamos impressionados.

Agora você pode vê-los por conta própria, pois eles chegarão a varejistas no Reino Unido e na Irlanda em julho.

Ainda estamos aguardando preços, mas cada um estará disponível nos tamanhos de tela de 55 e 65 polegadas, com suporte para HDR10 + e Dolby Vision, Dolby Atmos e Ambilight de três lados.

Outros recursos incluem um sistema de som com 50W de alto-falante com capacidade DTS Play-Fi para tornar a adição de alto-falantes surround à sua configuração um doddle.

O Android 9 (torta) está a bordo, fornecendo todas as funcionalidades da TV inteligente e dando acesso à loja de aplicativos do Google Play. Cada TV OLED também vem com o suporte de voz do Google Assistant integrado, com o suporte do Alexa também disponível quando você possui um alto-falante compatível por perto.

As principais diferenças entre os conjuntos da série 800 são os suportes. O OLED805 vem com um design de suporte chanfrado, com acabamento em cromo escuro. O OLED855 possui um suporte central em cromo escuro, enquanto o OLED865 possui um suporte semelhante, mas terminou com um envoltório de couro Muirhead.

A posição nos dois últimos também pode girar.