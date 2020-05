Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você adora a idéia do Philips Hue - as luzes que podem ser controladas por aplicativos - que funcionam em conjunto com a TV (não precisa ser um aparelho da Philips), existe uma caixa para isso: o Philips Hue Play HDMI Sync Caixa.

O problema é que, no lançamento, a caixa - que comanda as configurações de luz do Philips Hue para trabalhar em colaboração com o conteúdo na tela, para "estender" o quadro - teve alguns problemas com o conteúdo compatível. Se você alimentasse uma apresentação HDR10 + ou Dolby Vision, por exemplo, não seria possível decodificar essas informações e, portanto, não faria nada.

Esse problema foi resolvido, pois a HDMI Sync Box agora aceita sinais HDR10 + e Dolby Vision e responde de acordo. Isso deve significar que não há padrões de conteúdo atuais com os quais não funcione.

Além disso, a caixa agora também é compatível com assistentes de voz em todo o mundo. Portanto, se você prefere usar o Google Assistant, o Amazon Alexa ou o Siri da Apple, esse trio poderá ouvir se você desejar alterar qualquer modo usando sua voz - talvez a intensidade ou a velocidade da luz, por exemplo.

Quando analisamos a hilips Hue Play HDMI Sync Box no início de 2020, gostamos da idéia - mas, no final das contas, pensamos que uma TV Philips Ambilight (que integrou LEDs em várias de suas bordas traseiras) era um método mais adequado para apreciar o áudio experiência visual Hue ao assistir TV.

