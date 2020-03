Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O lançamento do Freeview Play Android TV está prestes a começar, com a TP Vision ( Philips ) e a Sharp confirmando que suas TVs 2019 receberão a atualização iminentemente.

Além disso, todos os novos aparelhos de TV Android da Philips lançados este ano virão com o Freeview Play pré-instalado.

A seguir, o recente anúncio do Freeview Play de que ele garantiu um acordo com o suporte do Google for Android TV. Isso significa que os usuários de TVs com Android podem percorrer o guia eletrônico do programa Freeview e iniciar um programa de recuperação em qualquer um dos principais canais com apenas um clique. Eles não precisam inserir os respectivos aplicativos de streaming manualmente.

O Freeview Play funciona com o BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK e Horror Bites, o que garante que ele abranja uma ampla gama de canais digitais.

"A adição do Freeview Play é a peça final que nos permite dizer com confiança que os aparelhos de TV Android da Philips oferecem o melhor pacote geral no mercado do Reino Unido", disse o CMO da TP Vision, Martijn Smelt.

O sentimento foi correspondido pelo diretor de marketing da Sharp para a Europa, Kai Thielen: "O mercado do Reino Unido é um dos mais importantes para a Sharp na Europa, e a introdução do Freeview Play em nossa plataforma Android TV representa um movimento estratégico na região do Reino Unido para atrair novos clientes e recompensar os clientes existentes ".

Os aparelhos Sharp existentes com Android TV devem receber a atualização aérea de hoje. As TVs da Philips receberão "em breve".