Philips apresenta a faixa de TV OLED 805/855 com processamento de imagem orientado por IA

A Philips apresentou novos modelos OLED 805/855 em sua vitrine anual na Europa em Amsterdã. O OLED805 e OLED855 têm uma estrutura metálica fina e os pequenos painéis que você esperaria.

Os novos conjuntos estão disponíveis em 55 e 65 polegadas e contará com uma quarta geração do processador de imagem P5 da empresa.

Os aparelhos mais uma vez suportam todos os principais padrões HDR, incluindo Dolby Vision e HDR10 +, enquanto rodam na Android TV com base no Android 9 Pie com o Google Assistant embutido. Também é compatível com o Amazon Alexa também. Basicamente, há suporte para praticamente tudo.

A mais recente tecnologia a ser incorporada no chip é a funcionalidade aprimorada de IA - a maioria dos grandes fabricantes de TV agora usa IA para melhorar a qualidade e o aumento da imagem e, como em outros, isso é auxiliado por um banco de dados de conteúdo existente para comparar as imagens.

Além da nova linha OLED, também haverá uma nova série de TVs LED de desempenho, incluindo novos modelos da série 9000 com áudio Bowers & Wilkins, como vimos anteriormente nos aparelhos OLED de última geração da Philips.

Uma TV Philips 9435 virá com "Premium Sound by Bowers & Wilkins", com 2.1.2 canais, enquanto o modelo 9235 de 43 polegadas terá um sistema de som 2.1 em preto e branco.

Também foi anunciado hoje que todas as TVs Ambilight 2020 usarão a versão em três lados da tecnologia, em vez de dupla face.

