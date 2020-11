Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando se trata de negócios da Black Friday, são as TVs que as pessoas tendem a esperar por uma verdadeira pechincha. E há algumas TVs Philips que consideramos crackers de verdade.

Eles começam com o carro-chefe Philips OLED + 935 de 55 polegadas com uma economia de £ 300 (também nos modelos de 48 e 65 polegadas) disponível no Currys PC World.

O próximo é o Philips OLED805 de 55 polegadas - vencedor do Prêmio Pocket-lint - também com economia de £ 300 disponível na Amazon, AO e Currys PC World.

Essas TVs são realmente interessantes por uma série de razões. É claro que eles são um conjunto de 4K, capaz de lidar com resolução Ultra-HD, aumentar o conteúdo e fornecer conteúdo de alta faixa dinâmica (HDR) também.

Mas esses painéis também apresentam o sistema Ambilight de três lados da Philips, que ilumina as paredes ao redor como se a imagem ao vivo estivesse transbordando para dentro da sala. Parece enganador, mas descobrimos esse recurso para adicionar imersão extra - e se você não gostar, pode definir uma única cor de fundo sutil que realmente ajuda a destacar a imagem principal.

Esses são os modelos 2020 também, por isso tem todas as tecnologias mais recentes e melhores disponíveis. Isso inclui compatibilidade com o Amazon Alexa, para que você também possa controlar sua televisão por voz.

Escrito por Mike Lowe.