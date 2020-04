As TVs PU8204 de 50, 55 e 65 polegadas da Philips têm até 50% de desconto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Philips entrou em contato para dizer que está com desconto em suas épicas TVs da série Philips PU8204. Você pode obter até 50% de desconto na Currys, que está executando a oferta como um Mega Deal.

Aqui estão as ofertas na íntegra:

50PUS8204 - Era £ 799. Agora apenas £ 399 - economizando £ 400 (50% de desconto)

55PUS8204 - Era £ 759,99. Agora £ 499 - economizando £ 260,99 (34% de desconto)

65PUS8204 - Era £ 799. Agora £ 649 - economizando £ 150 (19% de desconto)

A oferta está disponível agora e será exibida até o final de abril.

Incorporando a TV Android, o processador de imagem P5 e o áudio Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, o PUS8204 é um ótimo custo-benefício com o desconto, especialmente a versão de 50 polegadas, que custa metade do preço. Além disso, o Ambilight de três lados significa que você também ficará totalmente imerso no que está assistindo.

A Android TV possui todos os principais aplicativos, incluindo YouTube, Amazon Prime Video e Netflix, enquanto o processador P5 garante que as cores pareçam naturais, mas vivas e com excelente contraste também. O Motion também foi projetado para ser mais suave, para que você nunca perca a bola ao assistir futebol, críquete ou outros esportes em movimento rápido.

