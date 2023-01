Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Signify anunciou um aplicativo dedicado para televisores Samsung que sincronizará sua iluminação Philips Hue com a ação na tela.

O aplicativo Philips Hue para TVs Samsung significa que você pode obter um efeito no estilo Ambilight sem precisar de uma TV Philips.

Ele funciona com todo o conteúdo reproduzido em uma televisão suportada, incluindo vídeos transmitidos por outros aplicativos nativos, como Netflix e Disney+. É essencial combiná-lo com qualquer iluminação Hue que você tenha ao redor da sala, incluindo iluminação em faixas atrás da TV, e o aplicativo criará um efeito colorido, dependendo do que você estiver assistindo ou jogando.

Os usuários também podem personalizar os efeitos, com intensidade e luminosidade que podem ser ajustados. Também pode ser ajustado tanto no modo vídeo quanto no modo de jogo, e pode ser iniciado automaticamente quando a TV é ligada.

Usando o aplicativo móvel Philips Hue, as luzes também podem ser ajustadas em uma área de entretenimento ao redor da TV, com sua colocação em uma sala capaz de ser acessada virtualmente no aplicativo para uma experiência ótima.

"Estamos entusiasmados em trazer o aplicativo Philips Hue Sync TV para as TVs Samsung junto com a Philips Hue", disse James Pi, chefe do grupo de planejamento de eperiência da Samsung para seu negócio de exibição visual.

"Este aplicativo inovador oferece a nossos usuários uma nova maneira de experimentar o conteúdo da TV, mergulhando em seu filme ou jogo favorito". Ele leva o entretenimento através de nossas TVs a um nível totalmente novo".

O aplicativo Philips Hue Sync TV estará disponível para download nas TVs Samsung 2022 e mais novas a partir de 5 de janeiro de 2023. Ele custa £114,99 em um pagamento único.

Escrito por Rik Henderson.