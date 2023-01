Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - A Panasonic anunciou na CES sua última série de TV OLED para 2023 na forma do MZ2000, que estará disponível nos tamanhos de 55 polegadas, 65 polegadas e 77 polegadas.

O MZ2000 apresenta um novo painel OLED chamado Master OLED Ultimate com um Micro Lens Array, que combinado com um sistema de gerenciamento de calor multicamadas e um processador HCX Pro AI, supõe-se que proporcionará cerca de 150 por cento de melhorias no brilho de pico em comparação com os modelos emblemáticos da empresa em 2022. Também foram feitas melhorias no processamento de imagens, jogos e capacidades de áudio.

O MZ2000 foi afinado em cores por Stefan Sonnenfeld, que era colorista em filmes, incluindo Top Gun: Maverick e Star Wars: The Force Awakens, e há também um modo Filmmaker melhorado para permitir que você veja o conteúdo como o artista pretendia com o sensor de temperatura de cor atualizado.

Enquanto isso, um algoritmo Streaming 4K Remaster está a bordo para identificar a resolução do conteúdo streamed e analisar as texturas por área para uma imagem mais detalhada.

Para jogos, há suporte para características-chave HDMI 2.1, resolução 4K, até 120Hz de taxa de atualização, latência ultra baixa e atraso de entrada, VRR e AMD Freesync Premium. O MZ2000 também é compatível com NVIDIA G-SYNC e há um novo True Game Mode também que traz as características de precisão de cores, bem como os Game Sound Modes.

Em termos de som, o Panasonic MZ2000 tem um algoritmo Bass Booster atualizado. Um conjunto de alto-falantes - de disparo para cima, de disparo lateral e de disparo frontal - percorre o comprimento da TV atrás da grade do alto-falante frontal, projetado para um estágio de som totalmente imersivo com Dolby Atmos.

Há três focos sonoros a bordo da última TV: Pinpoint Mode, Area Mode e Spot Mode. O Pinpoint Mode direciona o som para um ponto específico; o Area Mode permite deslocar o som para uma área específica da sala, enquanto o Spot Mode permite aumentar o volume em um ponto, embora ainda permita que outros ouçam o som.

Por último, mas não menos importante, o Panasonic MZ2000 apresenta o mais recente sistema operacional de TV inteligente da empresa - My Home Screen 8.0 - que suporta todos os principais serviços de streaming de vídeo, enquanto também oferece melhorias na função Bass Booster, recursos de acessibilidade e a função myScenary com sons da nova natureza no formato Dolby Atmos.

Os preços e detalhes de disponibilidade para o Panasonic MZ2000 ainda não foram anunciados.

Escrito por Britta O'Boyle.