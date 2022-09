Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com alguns produtos premium já revelados este ano, a Panasonic decidiu concentrar-se em suas TVs, fones de ouvido e similares já disponíveis para seu estande IFA este ano. Entretanto, reservou uma zona para mais tecnologia conceitual e foi lá que vimos uma jóia em particular - uma TV OLED sem fio que é tão leve que pode ser pendurada por um único fio.

Foi-nos dito que ela é 50% mais leve que uma TV OLED normal de 55 polegadas - principalmente porque ela não tem nenhuma TV digital ou gubbins inteligentes dentro dela. Em vez disso, é uma tela principalmente, com apenas um único cabo de energia necessário para mantê-la funcionando. O resto está contido em uma caixa de transmissão completamente sem fio que estava escondida entre um suporte de livros embaixo.

-

A caixa envia a imagem e (presumimos) sinais sonoros para o display HDR de 4K. E, pelo aspecto das imagens na tela durante nossa demonstração, ela é bastante boa o suficiente.

Aprendemos que a caixa não estava conectada a nenhuma fonte em particular, então os vídeos de teste foram provavelmente armazenados em um disco rígido interno. Foi-nos dito que os serviços de streaming poderiam ser a resposta aqui - o que significa que você poderia renunciar completamente ao kit extra ou ao cabeamento.

Há algumas portas na parte de trás do conceito de TV, para ser justo, incluindo um HDMI com capacidade eARC, mas definitivamente existe a possibilidade de se ter uma TV servida puramente por streaming. Na verdade, é quase uma certeza em algum momento.

Nossa grande pergunta, porém, é se este conceito de TV sem fio se tornará realidade? O instinto instintivo sugere que não. Embora, como com os carros conceito que cobrimos, sem dúvida haverá elementos que a Panasonic procurará incorporar à tecnologia do consumidor.

Não podemos ver uma razão pela qual ela não procuraria usar a caixa de transmissão sem fio com um conjunto futuro, por exemplo. Talvez a tenha como uma caixa separada com entradas de fonte que posteriormente envie as informações de vídeo e áudio para uma TV (em grande parte) sem cabo. Já vimos separações similares de outras empresas no passado - embora com pouca conectividade intermediária. Este parece ser o próximo passo natural.

Esperamos que sim, de qualquer forma.

Escrito por Rik Henderson.