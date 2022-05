Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Panasonic anunciou as TVs restantes em sua linha de 2022.

O carro-chefe da Panasonic LZ2000 OLED TV foi revelado anteriormente durante o CES 2022, mas agora foi acompanhado pelos LZ1500, LZ1000, LZ980 e LZ800.

A Panasonic LZ1500 compartilha o mesmo painel Master OLED Pro que o LZ2000, enquanto o LZ1000 tem um painel Master OLED. O LZ980 e o LZ800 apresentam cada um a configuração OLED padrão da empresa.

Todos os modelos OLED 2022 apresentam melhor brilho de pico em comparação com seus equivalentes de 2021, também apresentam modos True Cinema, Cinema, Filmmaker e Professional, além do processador HCX Pro AI de propriedade da Panasonic.

Todos eles também possuem o modo Netflix Calibrated para garantir que a visualização na plataforma de streaming seja apresentada como pretendido.

A placa de controle de jogos também está disponível em toda a gama, bem como alta taxa de quadros e suporte de baixa latência.

O Panasonic LZ1500 estará disponível em tamanhos de tela de 65, 55, 48 e 42 polegadas; o LZ1000 estará disponível em 65 e 55 polegadas; o LZ980 estará disponível em 65, 55, 48 e 42 polegadas; assim como o LZ800 - que é apenas um modelo britânico.

Além dos novos OLEDs, a Panasonic anunciou dois televisores "Core LED". Uma é apenas para a Europa - o LX940 em tamanhos de tela de 75, 65, 55, 49 e 43 polegadas - enquanto um modelo LX800 Core LED também estará disponível no Reino Unido, nos tamanhos de tela de 75, 65, 55, 50 e 43 polegadas.

Muitas das mesmas experiências de jogo e visualização serão semelhantes nas TVs Core LEDs aos OLEDs.

O preço e a disponibilidade ainda não foram anunciados.

Escrito por Rik Henderson.