Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Panasonic anunciou sua principal TV OLED para 2022, que inclui um modelo de 77 polegadas pela primeira vez, além de uma série de novos recursos de jogos.

A TV Panasonic LZ2000 vem em três tamanhos - 55-, 65- e o adicional de 77 polegadas. Ele é sintonizado em "Hollywood" para uma configuração 2022 Master OLED Pro atualizada e apresenta otimização de imagem para temperatura de luz ambiente.

Esta última funcionalidade usa sensores para avaliar a temperatura da cor da luz em sua sala de visualização, seja dia ou noite, e ajusta a imagem automaticamente para apresentar uma aparência mais natural.

Muitas residências no Reino Unido, por exemplo, usam lâmpadas brancas quentes à noite, o que pode fazer com que a resposta do branco na TV pareça mais azulada a olho nu. O novo modo, combinado com o recurso Auto AI proprietário da Panasonic, ajusta isso.

A AI automática agora também é mais inteligente, com melhor detecção do tipo de conteúdo que você está assistindo para ajustar a qualidade da imagem e do som.

O áudio também é melhor servido com som direcional preciso adicionado à tecnologia Soundscape de 360 graus da Panasonic. Isso oferece formatos de som, como Dolby Atmos , por meio de alto-falantes internos, laterais e frontais.

Os formatos de imagem suportados incluem Dolby Vision IQ, Dolby Vision , Modo Cineasta , Adaptativo HDR10 + e Foto HLG.

Em termos de jogos, a Panasonic LZ2000 adiciona uma "Placa de controle de jogos". Este é um menu que reúne todas as configurações relevantes do jogo em um só lugar. O acesso pode ser atribuído a um dos botões do controle remoto.

Nele, você verá informações de imagem relevantes provenientes da fonte - como taxa de quadros e metadados HDR - além de controles deslizantes para ligar e desligar certos modos de jogo. O Dark Visibility Enhancer, por exemplo, permite que o usuário ajuste granularmente as áreas pretas da tela para ver melhor os inimigos escondidos nas sombras.

O modo SPD Auto Game é outro novo recurso. Isso garante que a TV otimize automaticamente as configurações de atraso de entrada e VRR ao detectar GPUs NVIDIA com suporte a HDMI 2.1 4K HFR / VRR - ideal para jogadores de PC.

A Panasonic também afirma ter reduzido o atraso de entrada para jogos rodando em 60Hz. Enquanto 4K 120 Hz também é suportado por meio de portas HDMI 2.1 agora incluídas como padrão.

A disponibilidade e o preço dos modelos de TV OLED Panasonic LZ2000 ainda não foram anunciados.