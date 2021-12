Apple TV + chega às TVs 4K da Panasonic finalmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Panasonic anunciou que suas TVs 4K agora podem acessar a Apple TV +.

O aplicativo dedicado já está disponível em seus televisores lançados na Europa a partir de 2017, desde que sejam compatíveis com o sistema operacional My Home Screen smart TV.

Isso inclui TVs Panasonic com os prefixos EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ e JX.

Se você possui um desses aparelhos, deverá encontrar o Apple TV + na Visualização do aplicativo. Ele também será colocado na tela inicial em alguns modelos.

Apple TV + é a casa de serviço de streaming de Ted Lasso - possivelmente a melhor comédia dramática da TV hoje - e The Shrink Next Door, estrelado por Will Ferrell e Paul Rudd.

Outros Apple Originals incluem Foundation, baseado nos livros de Isaac Asimov, See and the Tom Hanks starrers, Finch and Greyhound.

Ele é compatível com Dolby Vision e Dolby Atmos e custa £ 4,99 por mês independente, ou a partir de £ 14,95 como parte de uma assinatura Apple One que também inclui Apple Music, Apple Arcade e espaço de armazenamento iCloud.

O aplicativo Apple TV também pode acessar programas e filmes comprados na Apple Store. Muitas compras digitais legadas foram atualizadas para 4K HDR alguns anos atrás.