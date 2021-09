Disney + agora disponível em TVs Panasonic - finalmente!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No mundo atual centrado em streaming, uma TV é parcialmente definida por quais aplicativos estão disponíveis diretamente no aparelho. Até agora, os tellies 4K da Panasonic não tinham Disney + - mas isso vai mudar.

O aplicativo aparecerá em conjuntos Panasonic 4K que foram lançados a partir de 2017, o que significa que você não precisa ter uma nova TV 2021 para explorar o super aplicativo de streaming da Disney.

TVs Panasonic 4K com o sistema operacional da minha tela inicial

Prefixos do número do modelo: EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ, JX

Regiões aplicáveis: Reino Unido, países da União Europeia, Noruega, Cingapura, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, América Latina

A Panasonic diz que Disney + aparecerá em seu sistema operacional My Home Screen: "Em TVs compatíveis, o ícone do aplicativo Disney + ficará visível na visualização do aplicativo, permitindo que os espectadores desfrutem do conteúdo Disney + com" a intenção dos criadores "," diz um linha emitida em um comunicado de imprensa.

Disney + se tornou um aplicativo de streaming essencial para muitas famílias - aqueles com filhos, em particular, saberão - como a casa de programas da Pixar, Marvel, Star Wars e Nat Geo, do tipo que você não pode assistir em nenhum outro lugar.

Então, tudo é uma boa notícia para os proprietários de TV Panasonic - e com super tele-OLED, como o JZ2000, já disponível, vai ajudar a oferta de 4K da empresa a ser ainda mais competitiva no mercado.