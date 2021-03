Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Panasonic revelou as TVs OLED e LED que farão parte do carro-chefe JZ2000 já anunciado no início deste ano, durante a CES.

Os jogos são um grande fator para a Panasonic este ano - com seu alto-falante Final Fantasy também - e cada um da nova linha adicionou recursos para jogadores de console e PC.

A linha de OLED se expande com os modelos JZ1500, JZ1000 e JZ980. Cada um deles estará disponível em um novo tamanho de tela - 48 polegadas - bem como 55 e 65 polegadas como as gerações anteriores.

O JZ1500 é o primeiro segundo nível de TV OLED da Panasonic a usar o mesmo painel que o topo de gama. Ele virá com o painel Master HDR OLED Professional Edition, igual ao JZ2000.

Todos os novos OLEDs serão executados no mais recente processador HCX Pro AI, que vem com um novo modo de imagem Auto AI. Isso avalia automaticamente uma imagem para determinar se é esporte ou cinema, por exemplo, e ajusta as imagens respectivamente.

Além disso, eles suportarão a tecnologia Game Mode Extreme, que reduz drasticamente a latência. AMD FreeSync Premium também é compatível. Cada um dos OLEDs também terá duas portas HDMI 2.1 com todos os benefícios associados - incluindo VRR.

A gama de TV LED será liderada pelo JX940. Também estão chegando os modelos JX850 e JX800.

O JX940 estará disponível em tamanhos de tela de 49 a 75 polegadas. O JX850 e o JX800 são efetivamente os mesmos, mas para diferentes mercados / varejistas.

Eles estarão disponíveis em tamanhos de tela de 40, 50, 58 e 65 polegadas.

O JX940 possui alguns dos recursos das novas TVs OLED, como o processador HCX Pro AI e Auto AI. Ele vem com um painel HDR Cinema Display Pro de 120 Hz e suporta as tecnologias VRR e High Frame Rate (HFR).

O suporte Dolby Atmos também está embutido.

O principal recurso extra da série JX800 é que é a primeira TV Panasonic a usar o sistema operacional Android.

O Modo Cineasta pode ser encontrado em toda a gama, junto com Dolby Vision e HDR10 +. Todas as TVs mencionadas serão modelos 4K.

As TVs LED estarão disponíveis a partir de maio, os OLEDs a partir de junho de 2021. Os preços ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.