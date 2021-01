Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora a CES 2021 totalmente digital ainda não tenha começado oficialmente, as empresas já estão anunciando produtos importantes com antecedência. Uma delas é a Panasonic JZ2000 OLED TV - carro-chefe da marca em 4K 120Hz para o ano.

Ele adiciona uma série de novos recursos à linha de TV Panasonic , incluindo latência extremamente baixa para jogos e otimização automática de imagem com IA.

O novo processador HCX Pro AI usa inteligência artificial para otimizar automaticamente imagens e som combinados, para oferecer a você a melhor experiência dependendo do tipo de conteúdo.

O conjunto também vem com HDR10 + Adaptativo para ajustar dinamicamente as imagens HDR para que tenham a melhor aparência, independentemente da configuração de iluminação ambiente que você tenha na sala. Isso significa que você deve obter o mesmo resultado quer esteja assistindo durante o dia ou à noite, com a iluminação do ambiente mais quente ligada. Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Modo Cineasta e Foto HLG também estão incluídos.

A Panasonic afirma que o atraso de entrada para jogos é bastante reduzido - de 21,6 ms no modelo do ano passado para 14,4 ms - também graças ao chipset HCX Pro AI. E, há também uma opção Game Mode Extreme com suporte para taxa de atualização variável (VRR), alta taxa de quadros (HFR) e 120fps - como encontrado nos consoles Xbox mais recentes. Outras especificações, incluindo o número de portas HDMI 2.1, virão próximo ao lançamento.

HDMI Signal Power Link também é compatível, para ajudar com a experiência do usuário ao usar dispositivos não habilitados para CES, como PCs mais antigos.

Bem como alto-falantes laterais e frontais, o JZ200 possui alto-falantes ascendentes para fornecer uma experiência Dolby Atmos sem a necessidade de uma barra de som ou sistema separado. Ele também inclui seu próprio subwoofer e todo o sistema de som de 125 W é sintonizado pela Technics - a marca de áudio da Panasonic.

A Panasonic JZ2000 OLED TV estará disponível em tamanhos de tela de 55 e 65 polegadas a partir do início do verão. Os preços ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.