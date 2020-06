Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Panasonic está adicionando uma TV OLED extra e acessível à sua linha 2020.

A série Panasonic HZ980 é fornecida em dois tamanhos - 55 e 65 polegadas - e é o ponto de entrada para os OLEDs HZ do fabricante, com o HZ1000, HZ1500 e HZ2000 completando a gama .

Começa em £ 1.699,99 no Reino Unido, mas não compromete os recursos e o desempenho da imagem.

O conjunto 4K HDR suporta HDR10 +, Dolby Vision e HLG (o formato adotado pela BBC, BT e Sky para transmissões HDR). Também é compatível com Dolby Atmos e vem com o Dolby Vision IQ e o Modo Filmmaker para ajustar as imagens de maneira a se adequar aos filmes da maneira como foram planejados.

O processamento proprietário HCX Intelligent Pro da Panasonic está integrado, enquanto o Modo Calibrado pela Netflix permite que o conteúdo transmitido pela plataforma tenha o melhor de si.

As entradas / saídas incluem HDMI eARC (HDMI 2.1), enquanto um subwoofer pode ser conectado à TV para aprimorar seu sistema de som integrado Cinema Surround Pro. O Bluetooth Audio Link permite fácil conexão com alto-falantes e fones de ouvido sem fio.

Os assistentes de voz são suportados, com compatibilidade com Amazon Alexa e Google Assistant, se você tiver um alto-falante inteligente por perto.

O conjunto também é habilitado para reprodução em exibição gratuita, para permitir a reprodução instantânea do conteúdo de atualização, basta rolar para trás no EPG.

A série de TVs Panasonic HZ980 OLED estará disponível no Reino Unido em julho.

