Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Panasonic está adicionando à sua linha de TVs OLED 2020 com alguns aparelhos extras em cima do HZ2000 exibido na CES em janeiro .

Como o modelo topo de gama, as TVs OLED Panasonic HZ1500 e HZ1000 exibem o Modo Filmmaker - a ferramenta de calibração que seleciona automaticamente as configurações de imagem para melhor se adequar aos filmes. Quando ativo, você poderá assisti-los exatamente como os cineastas pretendem, daí o nome.

Além disso, eles virão com o Dolby Vision IQ - uma extensão do Dolby Vision que leva em consideração o ambiente e as condições de exibição para otimizar as fotos, independentemente das circunstâncias da exibição.

O HZ1500 também se equipara ao HZ2000 anunciado anteriormente, oferecendo alto-falantes embutidos e disparadores para cima, capazes de apresentar com precisão as trilhas sonoras Dolby Atmos. O HZ1500 virá com a tecnologia Soundscape de 360 graus da Panasonic , com uma saída de áudio total de 80W.

Todas as novas TVs OLED compartilharão o mesmo ajuste fino do colorista de Hollywood Stefan Sonnenfeld e suportarão HDR10 +, Dolby Vision e HLG. Eles também devem ter certificação UHD Premium.

Cada um dos conjuntos HZ1500 e HZ1000 estará disponível nos tamanhos de tela de 65 e 55 polegadas. O My Home Screen 5.0 da Panasonic fornecerá a inteligência. O Google Assistant e o Amazon Alexa são suportados para controle de voz.

Também são anunciados três modelos de TV LED HDR 4K HDR compatíveis com Assistant e Alexa.

A linha começa com a série Panasonic HX800 de nível básico, disponível em tamanhos de 40, 50, 58 e 65 polegadas.

A série HX900 será fornecida nos tamanhos de tela de 43, 49, 55 e 65 polegadas e adiciona um HDR Cinema Display - melhorando o brilho máximo.

Também possui uma taxa de atualização de tela de 100Hz mais rápida e processamento inteligente do HCX Pro para aprimorar imagens, especialmente quando aumentado para 4K a partir de conteúdo SD e HD.

Finalmente, o HX940 chegará aos tamanhos de tela de 43, 49, 55, 65 e 75 polegadas e compartilhará tecnologia semelhante à do HX900. No entanto, ele adiciona a tecnologia Local Dimming Intelligent Pro, que "imita a operação de milhares de zonas de escurecimento locais virtuais". Basicamente, você obtém melhor contraste.

Como os painéis OLED, as TVs LED suportam todos os formatos HDR modernos: HDR10 +, Dolby Vision e HLG. E decodificação de áudio Dolby Atmos também a bordo.

Ainda estamos para descobrir preços e disponibilidade da nova linha de TVs Panasonic. Traremos mais quando pudermos.